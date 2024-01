“Ma così presto?” La lieta notizia in casa Totti-Blasi | fidanzamento e proposta di nozze

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Splendidaper Francescoe Ilary, infatti c’è stata unadi matrimonio di un componente familiare alla sua fidanzata. Nonostante siano giovanissimi, avrebbero già instaurato un legame talmente profondo che convolare apotrebbe essere una naturale conseguenza. E proprio la ragazza, anche lei famosa, ha fatto intuire qualcosa con una foto decisamente emblematica. Unanon ancora confermata ufficialmente, ma che sta facendo il giro della rete. Il figlio vip avrebbe quindi fatto ladi matrimonio e si aspetterebbe ora la data. La sua famiglia sarebbe al settimo cielo e si metterebbero probabilmente da parte tutte le diatribe per festeggiare a dovere il giovane, che raggiungerebbe un traguardo bellissimo. Leggi anche: ...

Un perfetto gioco di squadra . Fonti di governo della Lega ai massimi livelli spiegano ad Affaritaliani.it come il gioco di sponda tra il vicepremier ... (affaritaliani)

Inter cinica , Inter vincente, Inter già agli ottavi . E bruciando le tappe, in un crescendo rossiniano, perché così presto non si qualificava ... (sportface)

Una giornata indimenticabile per gli sport invernali italiani. Patrick Baumgartner ha infatti ottenuto una strepitosa seconda posizione in occasione ... (oasport)

Aurora Ramazzotti , da quando è diventata mamma del suo piccolo Cesare , posta moltissime storie Instagram che lo vedono protagonista, anche se, non ha ... (leggo)

VEDI ANCHE BYD fa sul serio:una nuova fabbrica in Ungheria Tesla vs BYD, ma quindi chi è il ... Quindi, sefosse, il motore termico sarebbe un 2.0 litri quattro cilindri a benzina, ...Ma bentornerà al lavoro dato che in questo mese si registreranno altre puntate di Avanti un ... E poi ha dichiarato che anche Sonia Bruganelli ha visto questa presenza,che i due sono ...