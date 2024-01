“Ma come | proprio tu?” Grande Fratello | Beatrice tradita alle spalle | “Sapete che ha fatto | no?”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Alcontinua ad essere la protagonista indiscussa. Ma dentro la Casa non tutti i coinquilini la apprezzano. Nella notte a tuonare contro di lei è stato uno dei concorrenti con il quale pure sembrava di aver legato. Nella polemica non è finita solo, ma anche Sergio.ieri ha registrato un’importante vittoria: ha avuto le scuse di Letizia Petris con la quale, subito dopo il ritorno dell’attrice, aveva avuto un duro faccia a faccia. >>“Max, ora è il nostro momento”. Sorpresa alchiama Varrese. Ed è una svolta per tutta la casache ha deciso di tornare, in parte anche a sorpresa, per rispondere alla volontà e allo sprono della famiglia. “I miei figli ...

Cini viene descrittouna persona perbene e non aveva precedenti penali . Dalle indagini è però emersa la recente preoccupazione in merito alla messa all'asta della casa,quella davanti ...ricordato ancora sul Guardian , questa causa è solo l'ultima di una serie di contenziosi sul ... La denuncia dei cittadini di Bonaire si rifàa quella sentenza, e punta a dimostrare che il ...Come sta Oriana Marzoli Dopo qualche ora di preoccupazione ... che le hanno sempre recato disturbi fisici soprattutto in alcuni periodi della sua vita. Proprio ieri, l’influencer si è ritrovata a ...É giunto il momento di liberarsi degli stereotipi in fatto di look. Il primo passo per trovare il proprio stile è iniziare ad accettare i difetti anziché cercare di nasconderli a tutti i costi. Nonost ...