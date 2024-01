Lutto per Beatrice Luzzi nella casa del grande Fratello | la psicologa | “Ecco perché gli altri concorrenti sono rimasti indifferenti”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo l’apparente indifferenza con la quale idelhanno appreso ed affrontato la morte del padre di, il conduttore del programma, Alfonso Signorini, è sbottato in diretta. A provare a dare una spiegazione del singolare comportamento adottato daidella ‘’ è intervenuta laIlaria Squaiella, che ha fornito plausibili motivazioni sull’impassibile reazione da parte dei gieffini. Intervenuta sulle pagine del settimanale Chi, l’esperta ha ipotizzato che l’atteggiamento degli sfidanti possa essere una causa diretta della pandemia di Covid. Di fronte ai lutti, ognuno ha un’elaborazione differente. Cipersone che “non riescono a trovare le parole e si sentono bloccati ...

Partiamo dai numeri, difficilmente confutabili. Dal 14 dicembre, giorno in cui l'Antitrust ha comunicato le sanzioni per Chiara Ferragni e Balocco ... (iltempo)

Sara Ricci , nonostante sia restata nella Casa del Grande Fratello solamente per poco tempo, ha lasciato il segno. E così, intervistata tra le pagine ... (blogtivvu)

Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 Aveva 70 anni Roberto Pietricola , noto geometra ed ex consigliere comunale di Terracina ; è morto ieri nella sua ... (dayitalianews)

A 78 anni si è spenta Amalija Knavs, madre di Melania Trump . L'ex First Lady era assente dalla festa di capodanno di Donald Trump perché al ... (ilgiornale)

La recensione di Viaggio in Giappone : un Viaggio alla riscoperta di sé e sull'esorcizzazione di un lutto che persiste nella mente di una protagonista ... (movieplayer)

Il cordoglio dell'Amministrazione Comunale: 'Ricordandone la passione e la dedizione, il Sindaco Filippo Giorgetti, la Giunta e l'Amministrazione Comunale tutta si uniscono alla scomparsa ...... mentre tutta la città di Cukurova è in, sia Lutfiye (Hülya Darcan) sia Zuleyha (Hilal Alt...alla ricerca della verità Il prossimo appuntamento in prima serata di "Terra Amara" è fissato...Dopo l’apparente indifferenza con la quale i concorrenti del Grande Fratello hanno appreso ed affrontato la morte del padre di Beatrice Luzzi, il conduttore del programma, Alfonso Signorini, è sbottat ...Celebrati i funerali del 53enne morto in Val Formazza, travolto a una valanga mentre ciaspolava insieme a un’amica anche lei deceduta ...