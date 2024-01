Lucifer | Tom Ellis riprenderebbe il ruolo a due condizioni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La star diTomha dichiarato cheil suodiMorningstar a dueben precise, ecco quali. Tom, la star ditornerebbe a riprendere ildiMorningstar soltanto a due. In un'intervista al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, l'attore ha affermato chei panni dell'affascinantesoltanto nel caso in cui si facesse un film e nel caso in cui la sceneggiatura fosse davvero buona.: Neil Gaiman "ringrazia" il boicottaggio che lo ha reso lo show più visto su Netflix nel 2021 La dichiarazione Ecco la dichiarazione di Tom ...

Il cast include tre volti nomi al piccolo schermo, a partire da Gina Rodriguez grazie a Jane the Virgin, passando aEllis pere concludendo con Damon Wayans Jr . noto per New Girl . I ...Tra i titoli più famosi, Inauguration of the Pleasure Dome del 1954 e il cortometraggio... Anger era anche un seguace di Scientology, motivo del forte legame con l'attoreCruise. La ...La star di Lucifer Tom Ellis ha dichiarato che riprenderebbe il suo ruolo di Lucifer Morningstar a due condizioni ben precise, ecco quali.Tom Ellis reveals his two conditions for reprising the role of Lucifer, stressing why he’s reluctant to revive the popular supernatural drama.