Lo stilismo itinerante e in fondo poco produttivo sotto il Duomo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Chi frequenta i social network si è imbattuto almeno una volta in una fotografia del 1985 dei dodici più importanti stilisti italiani di quegli anni. Nell’ordine: Laura Biagiotti, Mario Valentino, Gianni Versace, Krizia, Paola Fendi, Valentino Garavani, Gianfranco Ferrè, Mila Shon, Giorgio Armani, Ottavio Missoni, Franco Moschino e Luciano Soprani. Guardarla mette sempre un po’ di nostalgia, soprattutto quando si pensa quale sia stata l’evoluzione di tutte quelle grandi promesse e la realtà attuale che vede solo Armani, in, libero alla guida del suo impero. Sullo sdell’immagine, compare ildi Milano, a sancire un dato di fatto: la moda italiana del boom anni Ottanta era un prodotto tutto locale, dalla creazione alla produzione.importa che ci fossero designer come Keith Varty e Alan Cleaver di ...