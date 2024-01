Lo dici solo ora? La rivelazione del fidanzato sconvolge Roberta e Amadeus | gelo ad Affari tuoi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo 35 puntate da pacchista, finalmente tocca ada Barletta diventare concorrente di, il seguitissimo quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da. Dopo averla vista in onda per oltre un mese, c'era chi tra i telespettatori da casa minacciava con commenti su X (l'ex Twitter) di questo tipo: "Se stasera non tocca a lei mi inc***o". E invece, eccola dietro il banco a tentare la fortuna. Insieme a lei c'è Marco, il, pure lui proveniente da Barletta, con cui ha una relazione da 8 anni. Come in ogni coppia, però, ci sono segreti che vengono svelati a sorpresa, talvolta in ritardo e spesso nel momento meno opportuno. Per esempio, davanti alle telecamere e a 4 milioni di sconosciuti. Siamo nel momento clou della gara, tra pacchi aperti, scambiati alla ...