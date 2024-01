L' Nba a Parigi è un viaggio d' affari

(Di giovedì 11 gennaio 2024) A pochi giorni dalla fashion week (e non è un caso), in queste oresi sta preparando ad accogliere sul parquet dell'AccorArena, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento più glamour del calendario cestistico europeo: l’NBA Paris Game. Protagonisti della sfilata - davanti a 15.000 spettatori attesi da 50 paesi diversi - stavolta saranno Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, dopo che la passerella era toccata dodici mesi fa a Chicago Bulls e Detroit Pistons. Ma cosa ci fa il basket a stelle e strisce da queste parti, a cinquemila chilometri da casa, in pieno inverno? Gli oneri logistici ed economici di una trasferta simile sono tutt’altro che trascurabili. Pur di avere un contatto diretto con il pubblico europeo, l’Nba si imbarca ogni anno su voli per attraversare l’oceano, avanti e indietro, nel pieno della stagione regolare; con tutte le complicazioni poste ...

... la mascotte dei Cleveland Cavaliers, del collegamento di Mauro Bevacqua e Matteo Soragna da, nella giornata che porterà alla sfida tra Cavs e Brooklyn per l'Paris Game 2024. Un divertente ......affrontano stasera sul parquet della Accor Arena di. Donovan Mitchell contro Mikal Bridges e insieme a loro molti altri talenti per una sfida da vivere in diretta dalle 20.00 su Sky Sport...Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers si sfidano sul parquet dell'AccorArena della capitale francese. Perché giocare una partita di regular season a cinquemila chilometri di distanza Perché conviene ...Parigi riabbraccia l'Nba. E, come per il 2020 e il 2023, anche quest' anno la partita conta per la classifica. Quella della Eastern Conference per la precisione. Alla Accor Arena, a Bercy, ...