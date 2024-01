Lloyd Austin ricoverato «in segreto» | ora si muove il Pentagono | indagine interna sulle falle nella comunicazione

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il Dipartimento di Difesa americano avvierà un’su come è stato gestito il recente ricovero di, capo del, operato lo scorso 22 dicembre per un cancro alla prostata. Il segretario alla Difesa Usa, insieme ad alcuni suoi stretti collaboratori, aveva tenuto segreta la notizia di un suo ricovero per alcuni giorni, facendo in modo che non arrivasse nemmeno al presidente Joe Biden. Una possibile violazione del protocollo, su cui ora indagherà l’ispettore generale Robert Storch. «L’obiettivo è esaminare i ruoli, i processi, le procedure, le responsabilità e le azioni relative al ricovero del Segretario alla Difesa nel periodo dicembre 2023-gennaio 2024 e valutare se le politiche e le procedure del Dipartimento della Difesa sono sufficienti a garantire notifiche ...

Un caso che non sarebbe mai passato inosservato, quello del ricovero (taciuto) del generale, segretario alla Difesa Usa e che ora rischia di produrre una serie di pesanti conseguenze, innanzitutto istituzionali. Niente nuove, buone nuove dal generaleSe l'indisposizione ...Il Pentagono ha avviato un'indagine interna per verificare se siano state seguite le procedure di notifica adeguate riguardo al ricovero del segretario alla Difesa. L'annuncio dell'ufficio dell'ispettore generale del Pentagono, Robert Storch, arriva dopo giorni di polemiche per il fatto che, ricoverato in terapia intensiva il primo gennaio ...Austin, 70 anni, aveva avuto delle complicazioni dopo un intervento per un cancro alla prostata. Hicks è stata chiamata mentre era in vacanza. Il presidente americano Biden era all’oscuro della decisi ...Il Pentagono ha avviato un'indagine interna per verificare se siano state seguite le procedure di notifica adeguate riguardo al ricovero del segretario alla Difesa Lloyd Austin. L'annuncio ...