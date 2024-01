LIVE – Staffetta maschile Ruhpolding 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ile latestuale della4×7.5 km di, gara valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. L’Italia si affida al quartetto composto da Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, che la scorsa settimana ad Oberhof è stato capace di salire sul terzo gradino del podio. La favorita numero uno per il successo è la Norvegia, che può contare su un poker di tenori come quello composto da Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale-Skjevdal, Tarjei Boe e Vetle Sjaastad Christiansen. Insieme agli azzurri e agli scandinavi combatteranno per le posizioni di vertice anche la Svezia di Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, la Francia di Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin e la Germania. Anche ...

Ile la diretta testuale della staffetta femminile 4 6 km di Ruhpolding 2024 , gara valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon . L' Italia si presenta sulla pista teutonica con ... COPPA DEL MONDO RUHPOLDING 2024: PROGRAMMA E CALENDARIO Mercoledì 10 gennaio - staffetta femminile 4 6 km ... Dopo la staffetta femminile di ieri, in cui è arrivata la vittoria della Francia (sesta invece l'Italia), quest'oggi toccherà agli uomini gareggiare nella staffetta 4x7,5 km di Ruhpolding (Germania), ... Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di Ruhpolding. La Coppa del Mondo di Biathlon continua nella località della Baviera, dove nel weekend si terranno anche le ...