LIVE Sinner-Ruud | Kooyong Classic 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro Si alza il livello per il numero 1 d’Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.11 Taylah Preston completa la rimonta ai danni di Linda Fruhvirtova e conquista la vittoria per 1-6, 7-6, 10-6. Tra poco toccherà a. 03.00 Preston conquista il secondo set al tie-break e riporta il match in parità. La sfida tra l’australiana e Linda Fruhvirtova sarà decisa al super tie-break. Al termine di esso scenderanno in campo Jannike Casper. 01.47 È appena terminato il primo set della sfida tra Linda Fruhvirtova e Taylah Preston, incontro che apre il programma odierno della. La ceca ha dominato il primo parziale per 6 giochi a 1. Ricordiamo che al termine di questa partita sarà il momento die ...