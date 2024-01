LIVE Sinner-Ruud 0-1 | Kooyong Classic 2024 in DIRETTA | iniziata la partita

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ace al centro per. 15-30 Scambio prolungato sulla diagonale sinistra. Il primo a cambiare è, che pesca un grande angolo e viene premiato dall’errore dell’azzurro. 15-15 Si stampa sul nastro il dritto di, che sbaglia nel momento d’impostazione. 15-0 Spinge bene con il dritto l’azzurro, che forza l’errore dell’avversario. Al servizio Jannik0-1 Gioco: l’italiano non trova il campo con la risposta. 40-15 Kick ad uscire e dritto lungolinea. 30-15 L’altoatesino trova grande profondità con il rovescio, costruendosi l’occasione di spingere con il dritto. L’accelerazione dell’italiano però si infrange a metà rete. 15-15 Si spegne in rete la risposta di rovescio di. 0-15 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.37 È appena terminato il primo set della sfida tra Linda Fruhvirtova e Taylah Preston, in contro che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.11 Taylah Preston completa la rimonta ai danni di Linda Fruhvirtova e conquista la vittoria per 1-6, ... (oasport)

...unastreaming, che sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà l'incontro tra......unastreaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match trae ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - L'azzurro parte tra i favoriti a Melbourne dove non si è mai spinto oltre i quarti di finale. La chiave per il successo, complice il cald ...Jannik Sinner batte con il punteggio di 6-4, 6-0 l’australiano Marc Polmans nel primo match del Kooyong Classic 2024, esibizione in programma fino al 12 gennaio a Melbourne, warm-up per gli Australian ...