LIVE Sci alpino | Discesa Wengen 2024 in DIRETTA | Odermatt ipoteca la vittoria | gara al momento interrotta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLA PROVA DIFEMMINILE AD ALTENMARKT DALLE 10.45 14.09 Laè ancoracon gli addetti ai lavori che alstanno sistemando la neve nel punto della caduta di Kohler. 14.07 Manca solo l’aritmetica per ladi Marco, che è vicinissimo a sfatare il tabù della. 14.04 È in attesa al cancelletto di partenza Mettler, con il pettorale numero 37. Bisogna capire quando ripartirà von Allmen, che ha preso una bandiera gialla per la caduta di Kohler. 14.01ha fatto segnare il miglior tempo in tutti i settori, eccezion fatta per ...

In attesa della seratadi giovedì 18 gennaio al Crocicchio di Bra, il Caffè Letterario vi aspetta in libreria con "... un bar odoroso di vin brûlé, la scuola di, il ristorante alla mano dalla ...... appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . La gara recupera quella cancellata ad ... SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA CALENDARIO E ...Giovanni Borsotti torna sul podio in Coppa Europa sulle piste austriache di Saalbach. A Santa Caterina Leonardo Rigamonti primo in combinata e ottavo in discesa. In Val Palot nel secondo Slalom FIS vi ...La location scelta per le nozze della primogenita del 7 volte campione di Formula 1 è stata acquistata dalla moglie Corinna dall'attuale presidente del Real Madrid Florentino Perez ...