LIVE – Roma-Sassuolo | Coppa Italia Primavera 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Alle 14:00 di giovedì 11 gennaioscenderanno in campo in occasione dei quarti di finale di. Al ‘Tre Fontane’ è tutto pronto per questa sfida che mette in palio il pass per il prossimo turno. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dalle 14:00 con unatestuale. DOVE VEDERE LA GARA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5(ore 14) SportFace.