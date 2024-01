LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | tra poco le coppie azzurre per la rimonta! Conti-Macii | serve l’impresa

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.19: La coppia polacca composta da Ioulia Chtchetinina e da Michal Wozniak totalizzano nel libero 101.30 (51.17+51.13), totale di 154.91 e secondo posto provvisorio, che significa top 10 19.17: Diverse sbavature, una caduta, bene nei sollevamenti e nelle trottole. Non è una prova da dimenticare totalmente 19.15: atterraggio problematico sul Triplo Flip lanciato, atterraggio su due piedi sul Triplo Salchow lanciato 19.14: Bene Triplo Twist, caduta di Michal sul Triplo Toeloop, non bene la combinazione Doppio Axel+Axel singolo+Doppio Axel 19.12: Si chiude il terzo gruppo con una coppia polacca composta però da un’atleta di origine russa, Ioulia Chtchetinina, 28 anni di Nizhnyi Novgorod e da Michal Wozniak, 24 anni di Katowice, undicesimi dopo il programma corto. Si allenano a Berlino agli ordini di Nolan ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43: Non una prova positiva per la georgiana che è sul filo per la qualificazione 14.41: Caduta sul ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03: ancora una gara ad handicap per l’azzurra Lara Naki Gutmann che totalizza un punteggio di 55.68 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52: Prova deludente della polacca che difficilmente sarà in scia delle prime 16.49: Bene il triplo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01: 17.58: In serata si assegna il titolo delle coppie di artistico . La gara è iniziata ieri nel segno ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... La notte continua con la registrazione del "di Velocità C.ti Europei - 2a Giornata " ...Continua poi 'Treviso On Ice', la grande pista didi Piazza Borsa. Per l'Epifania ci ... - A Mareno di Piave c'è il concerto della Barry Finnerty Superbad Funk Machine al Corner. MOSTRE ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio Artistico a Kaunas – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – I giovani azzurr ...Oggi, giovedì 11 gennaio, si assegnano le prime medaglie in quel di Kaunas, città della Lituania che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico. A partire dalle ...