LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | le coppie azzurre per la rimonta! Conti-Macii non perfetti

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.58: Bene il Triplo Lutz lanciato, bene anche il Triplo Loop lanciato 19.57: Bene il Triplo Twist, bene il Triplo Salchow in parallelo, bene la combinazione Doppio Axel+Doppio Axel+Axel singolo 19.55: C’è ancora Italia sul ghiaccio. Tocca infatti a Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Ghilardi 23 anni di Seriate, Ambrosini, 29 anni di Asiago, quinti dopo il programma corto. Si allenano a tra Bergamo e Madesimo sotto la guida di Rosanna Murante, Ondrej Hotarek. Sono alla sesta partecipazione europea e lo scorso anno sono saliti sul secondo gradino del podio aglidi Espoo conquistando la prima medaglia internazionale. Nel 2022 sono stati 24mi ai Giochi di Pechino, nel 2021 12mi al Mondiale. Si esibiscono su un medley tratto dalla colonna del film Dracula: The di Wojciech Kilar, Blood ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03: ancora una gara ad handicap per l’azzurra Lara Naki Gutmann che totalizza un punteggio di 55.68 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52: Prova deludente della polacca che difficilmente sarà in scia delle prime 16.49: Bene il triplo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01: 17.58: In serata si assegna il titolo delle coppie di artistico . La gara è iniziata ieri nel segno ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... La notte continua con la registrazione del "di Velocità C.ti Europei - 2a Giornata " ...Continua poi 'Treviso On Ice', la grande pista didi Piazza Borsa. Per l'Epifania ci ... - A Mareno di Piave c'è il concerto della Barry Finnerty Superbad Funk Machine al Corner. MOSTRE ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio Artistico a Kaunas – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – I giovani azzurr ...Oggi, giovedì 11 gennaio, si assegnano le prime medaglie in quel di Kaunas, città della Lituania che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico. A partire dalle ...