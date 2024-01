LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | Joos e Naki Gutmann vogliono stupire nel corto donne

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52: La slovena Julija Lovrencic totalizza un punteggio di 41.52 (23.19+20.33) che significa terzo posto ed eliminazione quasi certa. Ora il warm up del secondo gruppo 12.49: Caduta sul triplo toeloop, bene triplo salchow+doppio toeloop, caduta sul doppio Axel 12.47: Tocca ora alla slovena Julija Lovrencic. Nata a Madrid, 17 anni, residente a Bled. Si allena tra Bled, Bergamo, Celje e Ljubljana agli ordini di Matej Gregorc e Melita Celesnik. E’ stata 31ma ai Mondiali juniores del 2022, è al debutto in una grande manifestazione internazionale. Si esibisce su Esperanza di Maxime Rodriguez. 12.46: La ceca Barbora Vrankova totalizza un punteggio di 50.08 (25.76+24.32) potrebbe esserci la qualificazione, per ora è prima 12.44: Discreta la prestazione della giovanissima ceca, che qualcosa ha sbagliato ma ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:19 Comincia il quinto warm up. In questo gruppo ci saranno anche Memola e Frangipani . Questo l’ordine ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:06 Siamo arrivati all’ultimo gruppo di lavoro. In pista ci sarà anche Matteo Rizzo che, purtroppo, non ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:31 Sbavatura nel primo elemento, il quadruplo lutz, arrivato sbilanciato in avanti e con mano sul ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio artistico a Kaunas – Le speranze di medaglia per ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... La notte continua con la registrazione del "di Velocità C.ti Europei - 2a Giornata " ...Continua poi 'Treviso On Ice', la grande pista didi Piazza Borsa. Per l'Epifania ci ... - A Mareno di Piave c'è il concerto della Barry Finnerty Superbad Funk Machine al Corner. MOSTRE ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio Artistico a Kaunas – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – I giovani azzurr ...Oggi, giovedì 11 gennaio, si assegnano le prime medaglie in quel di Kaunas, città della Lituania che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico. A partire dalle ...