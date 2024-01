LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | coppie azzurre all’assalto del podio! Conti-Macii | c’è bisogno di un’impresa

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.52: E’ mancato l’ultimo sollevamento, discreta la prova della coppia transalpina che andrà al comando 18.51: Solo singolo il Salchow che doveva essere triplo in parallelo, bene Triplo Flip lanciato 18.49: Bene Triplo Twist, bene la combinazione Lift Doppio Axel+Doppio+Axel singolo, bene Triplo Loop lanciato 18.47: La prima coppia del secondo gruppo è francese e composta da Oceane Piegade, 20 anni di Nizza e Denys Streekalin, 24 anni di Simferopol in Ucraina, noni dopo il primo segmento di gara. Sono allenati tra il Canada e Courbevoie da Laurent Depouilly, Nathalie Depouilly, Dominique Deniaud. Strekalin è stato 20mo al Mondiale 2021 in coppia con Hamon. Si esibiscono su un mix: Silhouette di Aquilo, Nuvole Blanche di Ludovico Einaudi, Silhouette di Aquilo 18.43: Questa la classifica dopo il primo gruppo: 1 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43: Non una prova positiva per la georgiana che è sul filo per la qualificazione 14.41: Caduta sul ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03: ancora una gara ad handicap per l’azzurra Lara Naki Gutmann che totalizza un punteggio di 55.68 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52: Prova deludente della polacca che difficilmente sarà in scia delle prime 16.49: Bene il triplo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01: 17.58: In serata si assegna il titolo delle coppie di artistico . La gara è iniziata ieri nel segno ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... La notte continua con la registrazione del "di Velocità C.ti Europei - 2a Giornata " ...Continua poi 'Treviso On Ice', la grande pista didi Piazza Borsa. Per l'Epifania ci ... - A Mareno di Piave c'è il concerto della Barry Finnerty Superbad Funk Machine al Corner. MOSTRE ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio Artistico a Kaunas – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – I giovani azzurr ...Oggi, giovedì 11 gennaio, si assegnano le prime medaglie in quel di Kaunas, città della Lituania che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico. A partire dalle ...