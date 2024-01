LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 56-66 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | i milanesi ci provano | ma riallunga Teodosic

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-66 Tripla di56-63 Canestro di Flaccadori 54-63 Canestro di Giedraitis eche torna are 54-61 Canestro di Hanga 54-59 Nervosismo e doppio tecnico per Hanga e Napier 54-59 Canestro di Napier! Il match potrebbe riaprirsi! 52-59 Tap-in di Hines etorna a -7! 50-59 TRIPLAAAAA BORTOLANIIIIIIII 47-59 Inizia l’ultimo quarto col canestro di Gedraitis 47-57 Due su due ai liberi per Voigtmann 45-57 Tripla di Bortolani 42-57 Tripla di Dos Santos eche scappa di nuovo via 42-54 Due su due ai liberi per Bolomboy e la fiammata dell’che si è decisamente spenta 42-52 Poythress c’è e si torna a -10 40-52 Altra palla persa ...

Per la quinta partita del 2024 ancora senza Maodo Lo, Shavon Shields, Nikola Mirotic e Billy Baron (e di rivederli in campo se ne parlerà non prima di due settimane) l'Olimpia Milano ...