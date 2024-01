LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 31-47 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | biancorossi sulle ginocchia | i serbi dominano

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-47 Schiacciata di Bolomboy a chiudere il primo tempo, conin fortissima crisi oggi 31-45 Due su due ai liberi per Hines 29-45 Canestro della, che non sbaglia quasi nulla in questo secondo quarto 29-43 Canestro in contropiede di Tonut 27-43 Sbagliato il libero aggiuntivo 27-43 Canestro e fallo subito per Mitrovic 27-41 Uno su due ai liberi per Bortolani, mentre esce Nedovic per infortunio 26-41 Uno su due per Napier ai liberi 25-41 Due su due ai liberi per Giedraitis 25-39 TRIPLAAAA DI TONUTTTTTT 22-39 Due su due ai liberi per Mitrovic e Belgrado che continua a segnare 22-37 TRIPLA DI BORTOLANIIII prova a dar segni di vita19-37 Ancora Giedaitis eche scappa via 19-35 ...