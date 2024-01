LIVE Musetti-Bublik | ATP Adelaide 2024 in DIRETTA | in campo tra circa 5? In palio la semifinale

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.11 Ricordiamo che, per chi vince, c’è unacontro Tommy Paul o Jack Draper. 06.10 Il kazako lo sappiamo, è imprevedibile. Impossibile fare pronostici, quando c’è lui inil match è sempre di difficile previsione. 06.06 C’è un precedente, che però ebbe solo un set di storia, visto chesi ritirò dopo il primo set in quel di Londra (Queen’s) nel 2022 dopo aver perso 6-3 il 1° parziale. 06.02 I due giocatori entreranno intra una decina di minuti. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel quarto di finale dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Alexander. Match tra l’azzurro e il kazako che promette ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:41 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Thompson . Grazie per aver seguito l’evento in ... (oasport)

... con l'azzurro che aveva subito il break nel gioco precedente, perché Hawk Eyenon funziona. ... In chiusura di programma Lorenzo, n.25 del ranking e 4 del seeding, entra in gara ...... siache on demand, i contenuti proposti. Senza bisogno, udite udite, di tv: questo significa che potrai vedere le partite di Jannik Sinner e di Lorenzo- e, speriamo, anche di Matteo ...AUSTRALIAN OPEN - Nella giornata di giovedì 11 aprile sono nove gli azzurri che lotteranno per un posto nel turno decisivo di qualificazione.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale dell'ATP 250 di Adelaide tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik. Match tra l'a ...