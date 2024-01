LIVE Musetti-Bublik 3-6 | 7-6 | 7-5 | ATP Adelaide 2024 in DIRETTA | incredibile epilogo | l’azzurro esce di scena con match point

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.08 Difficile accettare l’, con unnon sfruttato sul 5-3, annullato dal servizio die poi ha servito per ilsenza avere chance.quindi diun comunque buon, rispetto a quelle che erano state le ultime uscite del 2023, con però ancora comprensibilmente poca fiducia. Le partite vinte non abbondano edovrà ricostruire certe sensazionivinto dopovinto. 09.056-3, 6-7, 7-6. Finisce nel modo più beffardo, con un dritto lungo dopo il servizio, ma soprattutto il punto precedente. 40-A Non è vero. Benedizione, ...

40-15 Non sbaglia il dritto a campo aperto stavolta. 30-15 Splendido angolo trovato con il dritto da ...

30-40 Serve&volley con miracolo in demi-volèe di rovescio, pazzesco!! 15-40 Servizio e dritto, ...

15-40 Rimane in campo la risposta di rovescio del kazako. Due palle break. 15-30 Aveva risposto sulla riga ...

40-40 Gran difesa di Bublik col dritto. A-40 Spinge, spinge con il dritto inside out e procura l'errore di ...

... con l'azzurro che aveva subito il break nel gioco precedente, perché Hawk Eye non funziona. ... In chiusura di programma Lorenzo, n.25 del ranking e 4 del seeding, entra in gara ... sia che on demand, i contenuti proposti. Senza bisogno, udite udite, di tv: questo significa che potrai vedere le partite di Jannik Sinner e di Lorenzo - e, speriamo, anche di Matteo ... Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale dell'ATP 250 di Adelaide tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik. Match tra l'a ...