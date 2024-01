LIVE Musetti-Bublik 3-6 | 7-6 | 5-7 | ATP Adelaide 2024 in DIRETTA | incredibile epilogo | l’azzurro esce di scena con match point

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella partita di Lorenzo, checon rammarico ai quarti di finale. Lo rivedremo agli Australian Open contro il francese Benjamin Bonzi. 09.11 Il conto finale al servizio del kazako recita quindi 17 ace e 11 doppi falli, contro i 3 e 2 del. Con la primaha perso appena 4 punti, con il 93% e un misero 31% sulla seconda. Più equilibrati i numeri dell’italiano, che ha raccolto il 63% di punti con la prima e 52% con la seconda. Tredici punti in più per il kazako che ha brekkato due volte in più il suo avversario (5 contro 3). 09.08 Difficile accettare l’, con unnon sfruttato sul 5-3, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Serve&volley con miracolo in demi-volèe di rovescio, pazzesco!! 15-40 Servizio e dritto, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Rimane in campo la risposta di rovescio del kazako. Due palle break. 15-30 Aveva risposto sulla riga ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Gran difesa di Bublik col dritto. A-40 Spinge, spinge con il dritto inside out e procura l’errore di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.08 Difficile accettare l’ epilogo , con un match point non sfruttato sul 5-3, annullato dal servizio di ... (oasport)

... con l'azzurro che aveva subito il break nel gioco precedente, perché Hawk Eyenon funziona. ... In chiusura di programma Lorenzo, n.25 del ranking e 4 del seeding, entra in gara ...... siache on demand, i contenuti proposti. Senza bisogno, udite udite, di tv: questo significa che potrai vedere le partite di Jannik Sinner e di Lorenzo- e, speriamo, anche di Matteo ...AUSTRALIAN OPEN - Nella giornata di giovedì 11 aprile sono nove gli azzurri che lotteranno per un posto nel turno decisivo di qualificazione.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale dell'ATP 250 di Adelaide tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik. Match tra l'a ...