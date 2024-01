LIVE Musetti-Bublik 3-6 | 7-6 | 3-3 | ATP Adelaide 2024 in DIRETTA | l’azzurro si è salvato da 0-40 nel 4° game!

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Serve&volley sulla seconda che paga. 0-30 Bravo a risponderesulla prima di, gratuito poi del kazako con il dritto. Attenzione! 0-15 Risposta nei piedi stavolta delcon il dritto!! 3-3 Prima vincente!! 40-15 Si scompone su questo dritto. Regalo qui!!! 30-15 Ottimo serve&volley con volèe di rovescio in sicurezza a chiudere. 15-15 Con il servizio rimedia e torna pari! 0-15 Niente, continua a faticare nei primi punti al servizio. Dritto in corridoio inside in. 3-2 Ace (15°). 40-15 Ace (14°). 30-15 Spara via il dritto il kazako. Alla Kyrgios quest’ultimo. 30-0 Rovescio dal centro che si allarga di. 15-0 Servizio e dritto. 2-2 La gioca ...