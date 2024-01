LIVE Musetti-Bublik 3-6 | 5-5 | ATP Adelaide 2024 in DIRETTA | come nel 1° set | contro-break del kazako Azzurro spalle al muro

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 Chiude con lo smash. 40-0 Ace (10°). 30-0 Altro solido schema del. 15-0 Servizio e dritto. 5-4 Altra prima, tiene il servizioma ha perso ildi vantaggio. 40-15 Prima vincente! Dai. 30-15 Deve farlo giocare di rovescio in spostamento, se e quando può. Errore qui, grave in palleggio e in rete. 15-15 Risposta sulla riga e pressione continua messa dalcol dritto. 15-0 Prima a uscire, non passa la risposta di dritto. 4-4 Palla corta e arcobaleno sopra la testa di dritto. 40-15 Regalo di. 40-0 Ace (9°). 30-0 Ace (8°). 15-0 Fa male di dritto. 4-3 Doppio fallo (1°). 40-A Continua la sagra delle palle corte. Lo schiaffo al ...