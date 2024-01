LIVE Musetti-Bublik 3-6 | 1-1 | ATP Adelaide 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 2°

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Servizio e dritto. 40-15 Passante didi rovescio che da il punto. 40-0 Per15 su 16 con la. 30-0 Ace (4°). 15-0vincente. 1-0 Risposta che tocca il nastro ed esce di poco. 40-15 Spara via il dritto il n.31 del mondo. 30-15&volley disulla seconda ma viene infilato dal rovescio di. 30-0in kick vincente. 15-0 In rete il rovescio del kazako.6-3! Con un altra buona seconda a uscire il kazako fa suo il 1° set, in cui era statoa brekkare per primo. 40-15vincente. 30-15 Seconda vincente. 15-15 Arriva ovunque ...