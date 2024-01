LIVE Musetti-Bublik 0-1 | ATP Adelaide 2024 in DIRETTA | iniziato il match In palio la semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Ace (2°). Contro Evans 21! 40-15 Ace (1°). 30-15 Prima vincente. 15-15 Rovescio in diagonale messo in rete qua dall’azzurro. 0-15 E’il primo a prendere iniziativa e campo col dritto, vincente inside in. Alexanderal servizio. 06.23 Giocatori che stanno provando i servizi. Si parte. 06.20che affronterà Benjamin Bonzi al 1° turno degli Australian Open. 06.17 Giocatori che hanno fatto il loro ingresso in campo. 06.11 Ricordiamo che, per chi vince, c’è unacontro Tommy Paul o Jack Draper. 06.10 Il kazako lo sappiamo, è imprevedibile. Impossibile fare pronostici, quando c’è lui in campo ilè sempre di difficile previsione. Dotato di un servizio da decine di ace in canna, il talento di ...