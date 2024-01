LIVE Italia-Olanda 6-7 | Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | il Setterosa si giocherà il pass con la Grecia

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.43 C’è chiaramente grande amarezza, ma non c’è tempo per i rimpianti. C’è una qualificazione olimpica da conquistare sabato contro la! Vi aspettiamo alle 19.00. 21.42 Un gol a testa per Avegno, Bettini, Picozzi, Bianconi, Viacava e Palmieri. 21.39 Da regolamento non è prevista squalifica per gioco violento, ma solo per brutalità. Dunque Claudia Marletta dovrebbe esserci sabato. 21.38 L’si conferma la nostra bestia nera. Non è superiore, ma è semplicemente più cinica nei momenti decisivi. Oggi oggettivamente alè mancato qualcosa in attacco. 21.36 La finale per il 3°-4° posto trasisabato 13 gennaio alle 19.00: chi vince andrà alle Olimpiadi, chi perde dovrà ...