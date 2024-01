LIVE Italia-Olanda 0-0 | Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | inizia la semifinale!

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1’20” Murato il tiro di Picozzi. 1’50” Non tira l’. Il Setterosa però deve sbloccarsi in attacco! 2’20” Prima superiorità della partita, purtroppo l’la spreca. Centrale il tiro di Viacava. 2’58” Keuning non trova la porta da posizione ravvicinata. 3’19” Traversa di Bettini da troppo lontano. Il Setterosa non riesce a sviluppare gioco verso il centro. 3’49” A lato la conclusione di Rogge. 4’07” Corner dopo una parata di Banchelli. 20? supplementari per l’. 4’36” Palo interno anche di Bianconi da lontanissimo. 5’04” Palo dalla distanza di Van de Kraats. 5’35” Palla persa di Bianconi, il Setterosa non incide in attacco. Non sbaglia Van de Kraats.0-1. 5’59” Rigore conquistato da Sevenich dopo una ...