LIVE – Discesa maschile Wengen 2024 | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ile latestuale delladi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara recupera quella cancellata ad inizio dicembre a causa del meteo sulla neve statunitense di Beaver Creek. L’Italia schiera otto azzurri nella prova inaugurale del fine settimana elvetico: Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Si prepara a vivere un nuovo capitolo, dunque, la rivalità tra il padrone di casa Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Aaamodt Kilde. Tanti, però, sono gli sciatori in grado di potersi regalare una performance importante sulla mitica pista Lauberhorn. Su tutti gli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger, gli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima Prova verso le discese ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima Prova verso le ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 L’austriaco non forza, scende quasi a spasso e all’arrivo il suo distacco è oltre i quattro secondi. ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 Nel settore centrale Odermatt è veramente inavvicinabile, e anche in alto ora si fatica assai a fare ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Marco Odermatt ha subito voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi rivali . L’elvetico nella prima ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima e unica Prova verso la ... (oasport)

Il Paese investito dalla gelata aria artica dal nord est Europa Di: Redazione SardegnaI ndalle zone nord orientali europee, il freddo è arrivato in Italia investendo tutto il Paese. Lorenzo Tedici, del sito www.iLMeteo.it, conferma che una massa d'aria artica, stazionaria ......a dare un freno al crollo della squadra campione d'Italia dopo la sconfitta col Torino e la... risultati ed eventiScaricala ScannerizzalaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima Discesa di Wengen, evento della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/20 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima e unica prova verso la discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee (Austria), ...