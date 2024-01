LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Beveren sorpassa Brabec tra le moto | Sainz scatenato tra le auto

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.07Carlos. Lo spagnolo dell’Audi è giunto al km 362 e siglato il miglior tempo di 4:43:17 a precedere il compagno di squadra Ekstroem (4:48:46) e l’alsaziano Sebastien Loeb (Hunter Prodrive) con il crono di 4:49:10. Quinto Al-Attiyah con l’altra Hunter in 5:07:43. Da segnalare il ritiro del leader prima di questadella classifica generale, Yazeed Al Rajhi, dal momento che la sua Toyota è stata danneggiata, dopo essere rimasta bloccata in una duna. Il temuto Empty Quarter ha colpito ancora… 13.05 CAMION – Macik è il primo a passare dai 246 km: 3:41:51 il suo tempo, si attende il rilevamento di Van den Brink a breve per avere un primo riscontro. 13.03 QUAD – Al secondo bivacco sono molto vicini Andujar e Giroud: ...