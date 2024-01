LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Beveren sorpassa Brabec tra le moto | Sainz comanda nelle auto

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33– Nel settore B di questa SuperSpeciale c’è un cambiamento. Carlossi conferma sensibilmente il migliore con il crono di 3:56:54 con l’Audi. Alle sue spalle il compagno di marca, Estroem, con il tempo di 4:00:27 e l’alsaziano Sebastien Loeb (Hunter ProDrive) con il crono di 4:01:54. Sesto Al-Attiyah con l’altra Hunter in 4:18:41, mentre giova ricordare che Peterhansel (Audi) sia stato costretto a fermarsi al km 225 a causa di un problema tecnico. 12.30 CAMION – Veicoli che sono attesi ancora all’intermedio dei 246 km: in testa c’è Macik con un vantaggio di cinque minuti su Van den Brink. 12.28 QUAD – All’intermedio dei 277 km è al comando ancora Andujar che ha mantenuto 1’28” di margine nei confronti di Giroud: siamo a 4:27:44 di corsa. 12.25 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 moto – Giungono riscontri cronometrici dall’intermedio dei 245 km: in testa c’è sempre Brabec in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 QUAD – Andujar ha scavato un immenso solco dal primo bivacco in poi: più di 20 minuti di vantaggio ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...La speciale inedita della Dakar 2024, in svolgimento su 48 ore, vede i primi colpi di scena condizionare le gare di Al Rajhi, Al Attiyah e Peterhansel ...Alors que ses trois pilotes étaient regroupés au sein du Top 6 au général, l’équipe Audi subit une première déconvenue, ce jeudi, à la suite d’un problème mécanique survenu sur le prototype hybride de ...