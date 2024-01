LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | duello Brabec-Van Beveren tra le moto | Sainz e Audi in vetta nelle auto

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31– Tutto confermato al km 245 con l’dello spagnolo Carlos. L’iberico comanda con il crono di 3:08:25 a precedere il compagno di team, Estroem (3:10:42), e l’americano Quintero (Toyota) con il crono di 3:20:48. Fatica Al-Attiyah con la Hunter Prodrive (settimo in 3:25:15). 11.10– Al km 245 si conferma al comando l’dello spagnolo Carlos. L’iberico comanda con il crono di 3:08:25 a precedere il compagno di team, Estroem (3:10:42), e l’americano Quintero (Toyota) con il crono di 3:20:48. Fatica Al-Attiyah con la Hunter Prodrive (settimo in 3:25:15). 11.05 CAMION – Macik si prende la testa della corsa: il ceco ai 145 km ha un vantaggio di 3’29” su Van Den Brink che gli era ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.34 CAMION – Siamo in attesa dei primi riscontri in questa categoria. 08.32 QUAD – Al 58° km comanda il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 moto – Giungono riscontri cronometrici dall’intermedio dei 245 km: in testa c’è sempre Brabec in ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...A 19 anni dall’incidente in cui il motociclismo italiano perse il campione di Castiglione Fiorentino, suo figlio è al via del rally raid più duro del mondo nel suo ricordo ...Yazeed Al-Rajhi dopo cinque tappe era al comando della 46esima edizione della Dakar con nove minuti di vantaggio nei confronti di Nasser Al-Attiyah, vincitore delle ultime due edizioni al volante ...