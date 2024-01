LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | c’è la super frazione marathon di 48 ore!

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sestadella 46a edizione della. Arriva il momento tanto atteso dellache terrà impegnati i piloti per ben 48 ore. La sestanon sarà infatti giornaliera come le altre, ma si svilupperà su due giorni: i 781 chilometri con partenza e arrivo Shubaytah, saranno affrontati infatti 48 ore. Allo scoccare delle 16.00 ditutti i veicoli dovranno fermarsi al primo bivacco che incontreranno, senza collegamento e quindi senza cognizione delle prestazioni dei rivali. I concorrenti si accamperanno e ripartiranno poi alle 7.00 di domani mattina per completare il restante tratto del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 moto – Arrivano i primi rilevamenti cronometrici all’intermedio dei 39 km: come preventivabile, c’è ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.55 quad – E’ iniziata la gara anche nei quad : al primo intermedio in testa c’è Medeiros con un ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 CAMION – Martin Macik vince la quinta tappa con il tempo di 1:51:55: per il ceco la prima vittoria ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...La 46ª edizione della Dakar gode della copertura televisiva di Eurosport, Discovery+ in relazione agli highlights e ad approfondimenti su ogni tappa. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle ...Continuano a destare preoccupazione le condizioni di Carles Falcón, il pilota spagnolo vittima di un grave incidente nel corso della seconda tappa della Dakar 2024, tra Al Henakiyah e Al Dawadimi, in ...