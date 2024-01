LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Brabec e Ekstroem comandano tra le moto e le auto

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.34 CAMION – Siamo in attesa dei primi riscontri in questa categoria. 08.32 QUAD – Al 58° km comanda il brasiliano Medeiros (Yamaha) in 56:01 a precedere il francese Giroud (Yamaha) in 55:06 e l’argentino Andujar (Yamaha) in 54:35. 08.30– Al km 99 lo svedeseè passato a comandare il crono di 58:09 a precedere le Toyota del belga de Mevius (1:00:12) e del sudafricano De Villiers (1:01:22). Prova a risalire la china Al-Attiyah (Prodrive) in 1:05:35. 08.28– Siamo al 152° km e c’è sempre l’americano Rickya guidare le fila di questa Super Marathon. 1:50:35 il crono del pilota della Honda a precedere un Luciano Benavides in grande rimonta (1:53:53) e il cileno Cornejo Florimo (1:54:39). A completare la top-5 Branch ...