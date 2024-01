LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Brabec comanda tra le moto | tris Audi in vetta nelle auto

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.37– Al 145° km lo spagnolo Carlos Sainz guida le fila della graduatoria con la sua. L’iberico scon il tempo di 1:37:52 a precedere lo svedese Ekstroem (1:38:10), compagno di marca e la terzadi Peterhansel. Un trio di vetture della squadra dei Quattro Anelli. 09.34 CAMION – Sempre van der Brink in testa ai 49 km su Macik: nessuno degli altri che è passato al primo rilevamento cronometrico è vicino ai primi due. 09.32 QUAD – Situazione che resta invariata al 107° km: in testa sempre Andujar, da poco è transitato lo slovacco Juraj Varga che paga già un ritardo di 5’24”. 09.30– Dopo 184 km, Pablo Quintanilla, vincitore delladi ieri, è rimasto senza carburante. Mancano ancora ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 CAMION – Martin Macik vince la quinta tappa con il tempo di 1:51:55: per il ceco la prima vittoria ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.34 CAMION – Siamo in attesa dei primi riscontri in questa categoria. 08.32 QUAD – Al 58° km comanda il ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...Yazeed Al-Rajhi dopo cinque tappe era al comando della 46esima edizione della Dakar con nove minuti di vantaggio nei confronti di Nasser Al-Attiyah, vincitore delle ultime due edizioni al volante ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della 46a edizione della Dakar. Arriva il momento tanto atteso della frazione mar ...