LIVE Coppa Italia | Juve-Frosinone 4-0 | tripletta di Milik e magia di Yildiz!|Primapagina

(Di giovedì 11 gennaio 2024) 2024-01-11 23:10:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:ntus-è il quarto e ultimo quarto di finale della2023/24, in scena all’Allianz Stadium di Torino a partire dalle 21. I bianconeri di Massimiliano Allegri, principali avversari dell’Inter in campionato, vogliono il quindicesimo trofeo della loro storia, dopo aver eliminato agli ottavi la Salernitana con un roboante 6-1. Davanti c’è Eusebio Di Francesco e la sua banda di ragazzi terribili che già hanno costretto laagli straordinari in campionato e, dopo aver eliminato il Napoli vincendo 4-0 al Maradona vogliono ripetersi con un altro scalpo eccellente anche a Torino, tra l’altro con diversi giovani in prestito proprio dalla ...

Juve ntus e Frosinone sono pronte a contendersi la qualificazione in semifinale di Coppa Italia . All'Allianz Stadium è l'ora del match valido per i ... (247.libero)

La Juve ospita il Frosinone per i quarti di finale diItalia 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca(inviato all'Allianz ...Quale futuro per Allegri alla Juventus Ecco l'annuncio in diretta di Cristiano Giuntoli che, nel pre partita della gara diItalia contro il Frosinone, ha detto la sua riguardo il destino dell'...A Cardiff Giordan si ferma ai piedi del podio. Nella competizione olimpica di fioretto a Parigi sono nove gli azzurri nel tabellone finale ...Moviola Juve Frosinone Coppa Italia: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per i quarti della Coppa Italia 2023/24 La Juve ospita il Frosinone nel match valido per i quarti della C ...