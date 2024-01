LIVE Coppa Italia | Juve-Frosinone 4-0 | tripletta di Milik e magia di Yildiz!

La Juve ospita il Frosinone per i quarti di finale diItalia 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca(inviato all'Allianz ...Quale futuro per Allegri alla Juventus Ecco l'annuncio in diretta di Cristiano Giuntoli che, nel pre partita della gara diItalia contro il Frosinone, ha detto la sua riguardo il destino dell'...19:00 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Frosinone, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel turno precedente i bianconeri hanno travolto la ...Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale ...