LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | si parte con i quartetti Prima i ragazzi per il bronzo | poi azzurre a caccia dell’oro Serata ricchissima per l’Italia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU18.29 Lagara ci vedrà impegnati contro la Germania per salire sul terzo gradino del podio. Questi i due schieramenti: ITA – Italy80 BOSCARO Davide81 CONSONNI Simone85 LAMON Francesco86 MILAN JonathanGER – Germany 45 BUCK-GRAMCKO Tobias 47 GROSS Felix 48 HEINRICH Nicolas 51 REINHARDT Theo 18.28 Fervono gli ultimi preparativi nel velodromo olandese, con i primiche si preparano. 18.25 Chiusura con il botto, con lo scatch femminile in cui Martina Fidanza punta senza remore alla zona podio. 18.22 Due gare super interessanti in chiusura di programma. Alle 20.25 ci sarà la madison maschile, conorfana di Elia Viviani che si affida alla coppia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 14.10 5.601 il crono di Petri, che si inserisce in quinta ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglie RE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 15.49 Per il momento è tutto. Appuntamento Dalle 18.30 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 18.14 In apertura avremo le finali dell’inseguimento a ... (oasport)

... per proseguire con le classiche autunnali di, continuando con la assoluta 'prima volta' ... Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...... per proseguire con le classiche autunnali di, continuando con la assoluta 'prima volta' ... Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Dopo aver ritoccato il record italiano nella Team Sprint, in compagnia di Mattia Predomo e Daniele Napolitano, Matteo Bianchi ...EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Seconda giornata degli Europei e dovrebbe essere il giorno giusto per sbloccare il nostro medagliere visto che ci giocheremo due ...