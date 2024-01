LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | ORO ITALIA! Le azzurre frantumano la Gran Bretagna! Bronzo per gli uomini

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU19.02 Questo il podio dell’inseguimento a squadre femminile: ITALIABRETAGNA GERMANIA 19.01Bretagna frantumata in finale, una superiorità netta del nostro quartetto. Le ragazze d’Oltre Manica avranno da pensare, si sono anche leggermente disunite negli ultimi 500 metri. Italia perfetta dal primo all’ultimo secondo, con una prestazione eccezionale. 19.00 Se questo è l’esordio stagionale, questo quartetto non può far altro che entusiasmarci! Il mirino è puntato su Parigi, dove sognare il metallo più pregiato non sarà utopia!!! 18.58 4’12?551 il tempo finale di Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster, che riportano l’Italia sul tetto ...

EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Dopo un mercoledì da rivedere, l'Italia torna a fare la voce grossa in pista col quartetto. Anche senza Filippo Ganna, infatti ...EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Seconda giornata degli Europei e dovrebbe essere il giorno giusto per sbloccare il nostro medagliere visto che ci giocheremo due ...