LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | Italia super! Due ori con Matteo Bianchi e il quartetto femminile! Bronzi per Fidanza e inseguimento maschile

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU21.50 Argento per Wittevrongel che non è riuscita a superare Copponi sul rettilineo finale. 21.49 BRONZO PER MARTINA! Copponi vince: l’azzurra è rimasta un po’ chiusa nel finale. 21.47 Ultimi cinque giri, Martinaa centro gruppo si mette all’esterno, nella posizione ideale per sferrare l’attacco. 21.46 Meno di dieci giri al termine! Ora Martinaè a metà gruppo. 21.45 Martinaquando si mette davanti tira almeno per mezzaper evitare che ci sia un attacco imprevisto. 21.44 Nessuna si espone, si dovrebbe passare all’esterno e sarebbe un attacco facilmente controllabile per il gruppo. 21.42 Siamo ...