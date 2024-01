LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | Italia super! Doppio oro con Matteo Bianchi e il quartetto femminile! Ora la madison

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU20.36 COLPO DI PISTOLA! Comincia la. 20.34 Mora Vedri cambia bicicletta e poi si potrà finalmente partire. 20.31 Qualche problema di misura della bici per lo spagnolo Mora Vedri. I giudici stanno controllando la sua bicicletta. 20.28 Parte finale di questa seconda giornata deglidisu: tocca allamaschile. 200 giri e uno sprint ogni 10 giri. 20.25 Emma Hinze parte davanti e vince in surplus la volata: in rimonta è suo il quarto di finale. La tedesca passa in semifinale contro la connazionale Friedrich. 20.22 Prima però ci sarà la “bella” tra Sophie Cantwell e Emma Hinze per l’approdo in ...