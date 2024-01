LIVE Biathlon | Staffetta maschile Ruhpolding 2024 in DIRETTA | Italia dodicesima dopo la prima frazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50 E’ dodicesimo Zeni che rosicchia anche un piccolo secondo rispetto ai leader. Tocca a Didier Bionaz. 14:49 Primo cambio con Germania, Francia e Stati Uniti che arrivano praticamente appaiati. Norvegia al quarto posto. Attendiamo l’. 14:48 Non perde nulla Zeni, che resta a 44 secondi dai battistrada. Bravo Elia a chiudere in crescendo, peccato per i 4 errori al poligono. 14:47 Davanti c’è però uno scatenato Wright. Gli Stati Uniti rischiano di chiudere in testa la. 14:46 Primo giro sorprendente dell’estone Zahkna e del kazako Mukhin, che fanno parte del gruppo di testa con Strelow, Unterweger, Perrot e Lægreid. 14:44 Altri due errori per Zeni, che sfrutta nuovamente al meglio le ricariche.che esce dal secondo ...