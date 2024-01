LIVE Asterix Avo Beveren-Conegliano 0-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 11-25 | dominio nel primo parziale per le Pantere!

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:23neldelle Pantere, superiori in tutti i fondamentali: 13 attacchi vincenti, 2 muri, 2 ace e 3 errori. Haak top-scorer con 8 punti. 11-25 Wolosz serva una 5 a Haak e la svedese chiude il set! 11-24 Errore in battuta di Wolosz. 10-24tempo in ricostruzione di De Kruijf, ci sono 14 set-point! 10-23 Muro pauroso di Haak su Stragier! 10-22 Haak passa sopra il muro senza problemi. 10-21 Mani-out in fast di De Kruijf. 10-20 Finisce qui la seria al servizio di Lubian. 9-20 Muroneeee di Wolosz su Vlahovic! 9-19 Plummer diventa top-scorer con 6 punti. 9-18 Aceeee di Lubian! 9-17 Continuano a fioccare gli errori per l’Avo. 9-16 Parallela imprenidibile di Plummer. 9-15 Vos ...