LIVE Asterix Avo Beveren-Conegliano 0-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 0-0 | si comincia in Belgio!

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Invasione a rete di Plummer. 2-4 Lanier sfonda sulle mani del muro avversario. 2-3 Mani-out di Vos. 1-3 Aceeee di Haak! 1-2 Diagonale imprendibile di Haak da posto due. 1-1 Errore in battuta per Robin De Kruijf. 0-1 Haak chiude subito un scambio lungo. 19:58 L’Avorisponde con: Overwater, Cos, Stragier, Koulberg, Vos, Krenickyi e Debolick. 19:57 Questo il sestetto di: Plummer, Haak, Wolosz, Lanier, Lubian, De kruijf e De Gennaro. 19:54 La fase di riscaldamento è giunta al termine, è tutto pronto per l’avvio del match! 19:51 Concludere al primo posto il girone è fondamentale perchè permette di passaremente ai quarti di finale, saltando la sfida degli ottavi. 19:48 Coach Santarelli potrebbe decidere di ...