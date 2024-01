L' Indonesia compra i caccia dalla Francia | contro la Cina

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Parigi ha dato il via alla produzione della tranche finale di 18 Rafale destinati alla Forza aerea dell’, nazione che nel febbraio 2022 aveva firmato un contratto per l'acquisizione di 42 velivoli multiruolo, dei quali sei erano stati consegnati nel settembre dello stesso anno, mentre altri 18 nell’agosto 2023. Gli aeroplani francesi non sono l’unica dotazione di Giacarta, che per ammodernare la sua flotta dispone dei Lockheed Martin F-16 in variantiA alla D, tutti di fabbricazione statunitense, e di esemplari russi del Sukhoi Su-27 e Su-30, che però vorrebbe sostituire con 24 Boeing F-15ex “Eagle II” richiesti agli Stati Uniti sottoscrivendo con il costruttore un apposito Memorandum of Understanding, per la ratifica del quale sta aspettando una rispostaCasa Bianca. Ad oggi nella regione del Sudest asiatico ...