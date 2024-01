LG svela TV OLED trasparente e wireless a CES 2024

Concare 2.0 MSI previene il classico fenomeno del burn - in che si può presentare sugli schermi. MSIi nuovi monitor gaming QD -: saranno protagonisti al CES 2024 11 Articolo 02 ...La svolta di Panasonic: il nuovo TV top di gammaè Fire TV Vai all'approfondimento Dove troveremo i nuovi pannelliMETA 2.0 La vera domanda è in quali prodotti e quando troveranno ...ASUS ha annunciato al CES 2024 il nuovo Zenbook Duo e l'evento In Search of Incredible: Transcendence, la sua ultima gamma di prodotti.Supernal, la società di Advanced Air Mobility (AAM) che fa parte di Hyundai Motor Group, ha presentato al CES di Las Vegas il concept del suo veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale ( eVTO ...