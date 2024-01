L' ex allenatore Eriksson | Ho un tumore | al massimo un anno di vita

Sven-Göran Eriksson , ex allenatore della Lazio ed ex ct dell'inghilterra, ha rivelato di avere un cancro terminale , confessando: «Potrei avere meno ... (ilmessaggero)

L'exdella Lazio e della Roma, Sven - Goran, 75 anni, intervistato da una radio svedese, ha rivelato di avere un cancro: 'Sono collassato mentre correvo e ho scoperto di avere un ictus ...L'annuncio shock è dell'exsvedese Sven Goran, 75 anni, che ha raccontato della sua malattia alla radio del suo paese P1, notizia ripresa dalla Bbc. . 11 gennaio 2024Il celebre ex allenatore della Lazio ed ex commissario tecnico inglese, Sven-Goran Eriksson, ha reso noto di essere malato di cancro durante un’intervista a una radio svedese e che non gli resta molto ...Una drammatica notizia scuote il mondo del calcio. Sven-Göran Eriksson, ex allenatore di Roma e Lazio, ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro terminale e, nella migliore delle ipotesi, ...