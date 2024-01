Lewis Hamilton in Ferrari | l’ultima novità è sorprendente | l’annuncio

Il pilota della Mercedes, in vacanza per la fine della stagione, si è cimentato con lo skydiving nei cieli sopra Dubai. Ecco il video filmato e poi ... (247.libero)

Formula 1, batosta per Lewis Hamilton : il pilota non ci è rimasto bene, ecco perché. lacrime per i tifosi , nessuno se l’aspettava. Il mondiale 2023 ... (sportnews.eu)

Jenson Button crede che la striscia senza vittorie dilo stia rendendo un pilota più affamato che non pensa affatto al ritiro. Il sette volte campione del mondo è senza vittorie da oltre due anni a causa del dominio totale imposto da Max ...Quando vinci per tanti anni e poi vieni battuto, puoi 'sederti' accettando una parabola ... Credo che con una Mercedes competitivasarebbe molto difficile da battere, così come oggi lo è ...Jenson Button crede che la striscia senza vittorie di Lewis Hamilton lo stia rendendo un pilota più affamato che non pensa affatto al ritiro. Il sette volte campione del mondo è senza vittorie da oltr ...Il Gran Premio di Abu Dhabi del 2021 è stato il degno coronamento di una stagione probabilmente irripetibile. Max Verstappen e Lewis Hamilton si sono presentati a Yas Marina appaiati in classifica ...