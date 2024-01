L' europarlamentare Gianna Gancia lancia un grido d' allarme all' Europa sulla crisi commerciale del Mar Rosso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La recente ondata di attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen, ha avuto un impatto significativo sulle rotte commerciali, con importanti compagnie come Maersk che hanno dirottato le navi per evitare l'aumento dei rischi nella regione. A pagare uno dei prezzi più alti, in termini economici, sono i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come l'Italia. Lo stretto di Suez è da oltre cento anni una porta d'accesso fondamentale per il commercio-Asia, da lì passa il 40% del nostro import- export marittimo per un totale di 154 miliardi di euro (analisi di SRM, Centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo pubblicata a fine dicembre). La decisione di importanti compagnie di navigazione di dirottare le proprie navi intorno al Capo di Buona Speranza in Africa, a causa degli attacchi Houthi nel Mar(23 dal 19 dicembre 2023), si traduce ...