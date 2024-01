L’eredità politica di David Sassoli | a due anni dalla scomparsa

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’11 gennaio di duefa l’Europa veniva sconvoltaprematuradel presidente del Parlamento europeo, grande europeista e politico di spessore.provenivacultura cattolica e democratica di Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani e proprio da quel tipo di formazione derivava la sua «rara capacità di combinare idealismo e mediazione che lo ha reso protagonista di uno dei periodi più difficili della storia recente» per dirlo con le parole di Mario Draghi. Ha interpretato il suo ruolo di presidente dell’Eurocamera con un approccio garbato e gentile cercando un confronto sempre costruttivo, come ricordano anche i suoi avversari politici. In circa dodicie mezzo trascorsi tra Bruxelles e Strasburgo – gli ultimi ...